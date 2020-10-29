Представители мирового бизнес-сообщества подчеркивают, что в 2020 году мы столкнулись с таким количеством быстрых изменений и инновационных технологий, на усвоение которых в обычных условиях потребовались бы годы. Недавно нам трудно было представить, что представители 90% отраслей смогут работать не выходя из дома. Сегодня это возможно благодаря большому технологическому прогрессу.

В условиях пандемии удаленная работа стала нашей обыденностью и необходимостью. Возможно, раньше вы работали дома, так как воспитывали ребенка, испытывали сложности коммуникации в социуме или просто предпочитали не выходить из зоны комфорта. Но сегодня нами руководит и заставляет быть изолированными от общества именно COVID-19, рассказывают Инновации 24.

Ищете готовые способы заработать дополнительные деньги прямо сейчас? У нас есть для вас несколько действенных вариантов.

Тестируйте веб-сайты

Обычно вы можете зарабатывать от 5 до 60 долларов в час на тестировании вебсайтов. Для этого не нужно обладать передовыми техническими навыками. Вам платят за ваш отзыв о дизайне, функциональности и макете веб-сайта.

UserTesting, Enroll, TestingTime – площадки, где вы можете тестировать веб-сайты.

Станьте блогером, ютубером или подкастером

Справедливое предупреждение: не ожидайте заработать деньги сразу. Однако, если вы регулярно поставляете качественный контент, это проверенный способ зарабатывать на жизнь, не выходя из дома.

Конечно, перед тем, как попасть в эту "индустрию", нужно определить, какими идеями вы хотите поделиться с миром. Это должна быть область, которая вам хорошо знакома, и она должна быть уникальной. Также вам придется инвестировать в домен, размещая и продвигая свой контент. Когда вы создадите его, именно тогда начнете получать прибыль от своего блога, канала на YouTube или подкаста. Вы сможете это сделать с помощью рекламы и аффилированных лиц.

Откройте собственный бизнес электронной коммерции

Действенный и надежный способ зарабатывать деньги дома – это наличие собственного веб-сайта электронной коммерции. Благодаря таким решением, как Shopify, BigCommerce или WooCommerce, создать и продвигать свой магазин – невероятно просто. Однако, вам нужно заранее выполнить определенную работу и запастись терпением. Определите, какие товары вы собираетесь продавать и как вы будете рекламировать свой интернет-магазин.

Выход на рынок фриланса

Независимо от того, каким уровнем квалификации или опыта вы владеете, там действительно ждут вас: от виртуальных помощников и писателей, до графических дизайнеров и маркетологов.

Конечно, чем вы опытнее и имеете более специализированные и профессиональные навыки, тем больше вы заработаете. Новичек может быстро найти работу на биржах фриланса, таких как: Fiverr, Toptal, Flexjobs, UpWork, Advego, Text.ru. Кроме того, множество вакансий работодатели размещают в телеграм-каналах: Workplace, uCan и другие.

Продайте свои знания

Вы специалист в определенной сфере? Тогда вы можете воспользоваться своими знаниями и опытом, организовав вебинары или разработав онлайн-курс.

Работайте оператором в чате

Заработная плата начинается с 11 долларов в час. Но если вы быстро печатаете и владеете прочными навыками обслуживания клиентов, это еще один простой, доступный и легальный способ зарабатывать деньги не выходя из дома. Кроме того, не нужно разговаривать с людьми по телефону.

Обеспечивайте техническую поддержку

Вы известны своими безумными навыками устранения неисправностей и любите помогать другим? Если да, тогда вы можете рассмотреть возможность стать представителем технической поддержки.

Важно! Остерегайтесь мошенничества и всегда проверяйте данные на официальных сайтах.

Переводите и переписывайте

Если у вас есть компьютер, надежный Интернет и вы быстро набираете текст, вы можете зарабатывать деньги, переводя материалы или расшифровывая аудио-, видео- или текстовые файлы. Вы будете иметь преимущество, если свободно владеете английским языком.

Вы можете продать свои услуги на собственном сайте, фриланс-биржах или нишевых сайтах, таких как: TranscribeMe или Gengo.

Создайте рекламное агентство на Facebook

Если у вас есть опыт работы в области рекламы или маркетинга – можете создать рекламное агентство на Facebook. Но, вы должны четко знать, как использовать этот инструмент для стимулирования продаж.