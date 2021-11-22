Як українські сервіси підкорюють африканські ринки: шлях провідних компаній

Серед десяти країн світу, що характеризуються найшвидшими темпами зростання економічного розвитку, більше ніж половина – африканські. На цей процес останніми роками активно реагували безліч країн, зокрема Франція, Китай, Індія і навіть Білорусь. Попри конкуренцію, африканський регіон став успішним ринком і для українських бізнесменів.

Так, українська Linemedia розпочала співпрацю з Нігерією, Ганою та Кенією у сфері продажів вантажної та спеціалізованої техніки. У серпні 2019 року компанія запустила регіональні версії інтернет-порталу Autoline.

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Чому саме Нігерія, Гана та Кенія

На рішення реалізовувати послуги компанії на цих ринках вплинули два чинника:

Провідні країни у галузі

"Кенія, Гана та Нігерія – лідери на континенті в імпорті автомобільної та спеціалізованої техніки", – стверджує представник Autoline, менеджер з розвитку Назар Лісовець. У свою чергу, аналітична компанія Mordor Intelligence прогнозує, що в період з 2016 по 2026 рік африканський ринок техніки продемонструє 5.8% середньорічного темпу зростання. Цей показник враховує виникнення нових інфраструктурних об'єктів у країнах (будівництво, перевезення) і розвиток промисловості.

Зрозуміла локальна мова

Нігерія, Гана та Кенія використовують для ведення бізнесу англійську, що помітно спростило запуск трьох регіональних версій інтернет-порталу Autoline англійською мовою у серпні 2019 року.

Швидке зростання загальної економіки багатьох африканських держав створює необхідність покращення інфраструктури. Уряд, органи розвитку та навіть компанії розпочали інвестування проєктів розвитку інфраструктури в африканських країнах,

– констатує Ехаб Мурад, виконавчий директор арабсько-єрусалимської Equipment Trading Co.

На додаток, навіть африканська влада почала активно інвестувати в галузі гірничих та зрошувальних проєктів по всьому континенту. Усі ці фактори призвели до підвищення витрат на спеціалізовану техніку.

І хоча показники з перерахунком душу населення відстають від західних та азійських країн, динаміка свідчить про значні зміни у майбутньому. Вже зараз імпорт на континент становить близько 550 мільярдів доларів на рік.

Плани розвитку на ринках Африки

За інформацією Mordor Intelligence, зростання попиту на механізацію та підвищення кількості маленьких фермерів, які володіють тракторами, спричинило формування закритого ринку приватними компаніями. Тепер у Нігерії, Гані та Кенії стало важче залучати місцевих продавців, навіть на безоплатній основі, зважаючи на сильних локальних монополістів, які утримують покупців від переходу до конкурентів. Ще однією проблемою є відсутність великих продавців (дилерів техніки, вантажівок).

Продавці техніки, які розміщують свої пропозиції на Autoline, можуть задовольнити усі основні запити африканських покупців у вантажних, комерційних автомобілях, автобусах та запчастинах шляхом взаємодії з українським сервісом.

Мультиплікація досвіду

Українські компанії давно розпочали практикувати співпрацю з Африкою. Наприклад, українська ІТ-компанія Genesis у 2019 році викупила портал OLX на п'яти африканських ринках. Співзасновник Genesis Jiji Володимир Многолітній розповів, що компанія займається Африкою вже 5 років. За цей час їм вдалося побудувати найбільший класифайд (майданчик для оголошень) у Нігерії: на Jiji розміщують понад 1 мільйон активних оголошень, з місячною аудиторією понад 6 мільйонів унікальних користувачів (більша частина з яких користується програмою).

Підсумки

Вихід Autoline на африканський ринок був зумовлений не лише відсутністю гідних порталів з орендою/купівлею вантажної та автобусної техніки, а й накопиченим досвідом українських продуктових компаній, що сприятиме масштабуванню успіху на міжнародних ринках. Приклади Autoline і Genesis цінні як вітчизняних підприємців, так іноземних. Сподіваємось, що вони прискорять виведення ще більшого асортименту українських продуктів на африканський ринок.

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Autoline – міжнародний інтернет-майданчик з продажу комерційного транспорту, вантажівок та запчастин, що базується в Україні та працює у 78 країнах світу. Має офіси у Польщі, Нідерландах та Україні, а також представництва у Туреччині, Словаччині, Казахстані, Латвії, Іспанії, Португалії та Німеччині. Разом із порталами Machineryline та Agriline належить компанії Linemedia.Genesis — українська продуктова ІТ-компанія, яка створює продукти понад 200 мільйонам користувачів у світі. У 2016 році інвестором Genesis став Horizon Capital. Сім додатків Genesis входять до десятки найпопулярніших продуктів на ринках із сукупною аудиторією понад 650 мільйонів осіб.Jiji – портфельна компанія холдингу Genesis, яка працює за принципом дошки оголошень на африканському ринку.