Как украинские сервисы покоряют африканские рынки: путь ведущих компаний

Среди десяти стран мира, характеризующихся самыми быстрыми темпами роста экономического развития, более половины – африканские. На этот процесс в последние годы активно реагировали многие страны, в частности Франция, Китай, Индия и даже Беларусь. Несмотря на конкуренцию, африканский регион стал успешным рынком для украинских бизнесменов.

Украинская Linemedia начала сотрудничество с Нигерией, Ганой и Кенией в сфере продаж грузовой и специализированной техники. В августе 2019 года компания запустила региональные версии интернет-портала Autoline.

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Почему Нигерия, Гана и Кения

На решение реализовывать услуги компании на этих рынках повлияли два фактора:

Ведущие страны в отрасли

"Кения, Гана и Нигерия – лидеры на континенте в импорте автомобильной и специализированной техники", – утверждает представитель Autoline, менеджер по развитию Назар Лисовец. В свою очередь, аналитическая компания Mordor Intelligence прогнозирует, что в период с 2016 по 2026 год африканский рынок техники продемонстрирует 5,8% среднегодового темпа роста. Этот показатель учитывает возникновение новых инфраструктурных объектов на Западе (строительство, перевозка) и развитие промышленности.

Понятный локальный язык

Нигерия, Гана и Кения используют для ведения бизнеса английский, что заметно упростило запуск трех региональных версий интернет-портала Autoline на английском языке в августе 2019 года.

Быстрый рост общей экономики многих африканских стран создает необходимость улучшения инфраструктуры. Правительство, органы развития и даже компании приступили к инвестированию проектов развития инфраструктуры в африканских странах,

– констатирует Эхаб Мурад, исполнительный директор арабско-иерусалимской Equipment Trading Co.

Вдобавок, даже африканские власти начали активно инвестировать в области горных и оросительных проектов по всему континенту. Все эти факторы привели к повышению затрат на специализированную технику.

И хотя показатели с пересчетом на душу населения отстают от западных и азиатских стран, динамика свидетельствует о значительных изменениях в будущем. Уже сейчас импорт на континент составляет около 550 миллиардов долларов в год.

Планы развития на рынках Африки

По информации Mordor Intelligence, рост спроса на механизацию и повышение количества маленьких фермеров, владеющих тракторами, привел к формированию закрытого рынка частными компаниями. Теперь в Нигерии, Гане и Кении стало труднее привлекать местных продавцов даже на безвозмездной основе, учитывая сильных локальных монополистов, удерживающих покупателей от перехода к конкурентам. Еще одной проблемой является отсутствие крупных продавцов (дилеров техники, грузовиков).

Продавцы техники, размещающие свои предложения на Autoline, могут удовлетворить все основные запросы африканских покупателей в грузовых, коммерческих автомобилях, автобусах и запчастях путем взаимодействия с украинским сервисом.

Мультипликация опыта

Украинские компании давно начали практиковать сотрудничество с Африкой. К примеру, украинская ИТ-компания Genesis в 2019 году выкупила портал OLX на пяти африканских рынках. Сооснователь Genesis Jiji Владимир Многолетний рассказал, что компания занимается Африкой уже 5 лет. За это время им удалось построить крупнейший классифайд (площадку для объявлений) в Нигерии: на Jiji размещают более 1 миллиона активных объявлений, с месячной аудиторией более 6 миллионов уникальных пользователей (большая часть из которых пользуется программой).

Итоги

Выход Autoline на африканский рынок был обусловлен не только отсутствием достойных порталов с арендой/покупкой грузовой и автобусной техники, но и накопленным опытом украинских продуктовых компаний, что приведет к масштабированию успеха на международных рынках. Примеры Autoline и Genesis ценны как для отечественных предпринимателей, так и для иностранных. Надеемся, что они ускорят вывод еще большего ассортимента украинских продуктов на африканский рынок.

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Autoline – международная интернет-площадка по продаже коммерческого транспорта, грузовиков и запчастей, базирующаяся в Украине и работающая в 78 странах мира. Есть офисы в Польше, Нидерландах и Украине, а также представительства в Турции, Словакии, Казахстане, Латвии, Испании, Португалии и Германии. Вместе с порталами Machineryline и Agriline принадлежит компании Linemedia.Genesis — украинская продуктовая ИТ-компания, создающая продукты более чем 200 миллионам пользователей в мире. В 2016 году инвестором Genesis стал Horizon Capital. Семь приложений Genesis входят в десятку самых популярных продуктов на рынках с совокупной аудиторией более 650 миллионов человек.Jiji – портфельная компания холдинга Genesis, работающая по принципу доски объявлений на африканском рынке.