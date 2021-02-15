Штучні рифи: як нафтогазові платформи стають розплідником для риб – дивовижні фото
У світі існують тисячі морських нафтогазових платформ. Коли вони перестають працювати, їхні споруди стають чудовим розплідником для підводних мешканців.
Джерело:BBC
Витягнути бурові установки з води – неймовірно дорогий і трудомісткий спосіб. Водночас дозволити їм іржавіти – це екологічний ризик, який може серйозно зашкодити морським екосистемам.
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Друге використання нафтових платформ
- Практика перетворення бурових установок на штучні рифи в США існує майже 40 років.
- У 1984 році в країні прийняли закон, яким заохотили нафтові та газові компанії перетворювати відпрацьовані платформи у штучні рифи.
- Перенаправлення платформ є привабливою пропозицією для компаній, адже це значно дешевше, ніж повне вивезення. Щоб створити риф, достатньо видалити лише верхню частину конструкції.
- За оцінками, галузь щорічно економить на цьому мільйони доларів. Зекономлені гроші спрямовують на підтримку платформ, охорону моря та освіту.
- Лише в Алабамі, Флориді, Луїзіані, Міссісіпі та Техасі вже переробили 500 відпрацьованих бурових установок.
Чому корисні штучні рифи
Це одне з найбільш привабливих місць для існування риб, створене коли-небудь людиною. Штучні рифи забезпечують морських мешканців їжею, служать їм захистом від хижаків та створюють безпечне середовище для розмноження.
Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Alamy
Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Futurity
Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Rigs-To-Reefs
Для деяких морських видів бурові установки навіть кращі розплідники, ніж природні рифи. До прикладу, це ідеальне місце нересту крихітних личинок риб.
Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Alamy
Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Rigs-To-Reefs
Підземна бурова установка також забезпечує ідеальне середовище для коралових рифів.
Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Rigs-To-Reefs
Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Rigs-To-Reefs
Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Alamy
Такі місця стали гарячими точками для дайвінгу та риболовлі. Вони приваблюють багатством морської флори та фауни.
Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Alamy
Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Shutterstock
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