У світі існують тисячі морських нафтогазових платформ. Коли вони перестають працювати, їхні споруди стають чудовим розплідником для підводних мешканців.

Витягнути бурові установки з води – неймовірно дорогий і трудомісткий спосіб. Водночас дозволити їм іржавіти – це екологічний ризик, який може серйозно зашкодити морським екосистемам.

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Друге використання нафтових платформ

Практика перетворення бурових установок на штучні рифи в США існує майже 40 років .

. У 1984 році в країні прийняли закон, яким заохотили нафтові та газові компанії перетворювати відпрацьовані платформи у штучні рифи.

Перенаправлення платформ є привабливою пропозицією для компаній, адже це значно дешевше, ніж повне вивезення. Щоб створити риф, достатньо видалити лише верхню частину конструкції .

. За оцінками, галузь щорічно економить на цьому мільйони доларів . Зекономлені гроші спрямовують на підтримку платформ, охорону моря та освіту.

. Зекономлені гроші спрямовують на підтримку платформ, охорону моря та освіту. Лише в Алабамі, Флориді, Луїзіані, Міссісіпі та Техасі вже переробили 500 відпрацьованих бурових установок.

Чому корисні штучні рифи

Це одне з найбільш привабливих місць для існування риб, створене коли-небудь людиною. Штучні рифи забезпечують морських мешканців їжею, служать їм захистом від хижаків та створюють безпечне середовище для розмноження.



Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Alamy



Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Futurity



Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Rigs-To-Reefs

Для деяких морських видів бурові установки навіть кращі розплідники, ніж природні рифи. До прикладу, це ідеальне місце нересту крихітних личинок риб.



Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Alamy



Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Rigs-To-Reefs

Підземна бурова установка також забезпечує ідеальне середовище для коралових рифів.



Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Rigs-To-Reefs



Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Rigs-To-Reefs



Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Alamy

Такі місця стали гарячими точками для дайвінгу та риболовлі. Вони приваблюють багатством морської флори та фауни.



Морські бурові установки, перетворені у штучні рифи / Фото Alamy