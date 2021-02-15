В мире существуют тысячи морских нефтегазовых платформ. Когда они перестают работать, их сооружения становятся замечательным питомником для подводных жителей.

Вытянуть буровые установки из воды – невероятно дорогой и трудоемкий способ. В то же время позволить им ржаветь – это экологический риск, который может серьезно навредить морским экосистемам.

Интересно В Австралии построят частично подводную морскую обсерваторию в виде огромного кита: фото

Второе использование нефтяных платформ

Практика преобразования буровых установок на искусственные рифы в США существует почти 40 лет.

В 1984 году в стране приняли закон, которым поощрили нефтяные и газовые компании превращать отработанные платформы в искусственные рифы.

Перенаправление платформ является привлекательным предложением для компаний, ведь это значительно дешевле, чем полный вывоз. Чтобы создать риф, достаточно удалить только верхнюю часть конструкции.

По оценкам, отрасль ежегодно экономит на этом миллионы долларов. Сэкономленные деньги направляются на поддержку платформ, охрану моря и образование.

Сэкономленные деньги направляются на поддержку платформ, охрану моря и образование. Только в Алабаме, Флориде, Луизиане, Миссисипи и Техасе уже переделали 500 отработанных буровых установок.

Почему полезные искусственные рифы

Это одно из самых привлекательных мест для обитания рыб, созданное когда-либо человеком. Искусственные рифы обеспечивают морских обитателей пищей, служат им защитой от хищников и создают безопасную среду для размножения.



Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы​ / Фото Alamy



Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Futurity



Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Rigs-To-Reefs

Для некоторых морских видов буровые установки даже лучшие питомники, чем природные рифы. К примеру, это идеальное место нереста крошечных личинок рыб.



Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Alamy



Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Rigs-To-Reefs

Подземная буровая установка также обеспечивает идеальную среду для коралловых рифов.



Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Rigs-To-Reefs



Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Rigs-To-Reefs



Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Alamy

Такие места стали горячими точками для дайвинга и рыбалки. Они привлекают богатством морской флоры и фауны.



Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Alamy