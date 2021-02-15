Искусственные рифы: как нефтегазовые платформы становятся прибежищем для рыб – удивительные фото
В мире существуют тысячи морских нефтегазовых платформ. Когда они перестают работать, их сооружения становятся замечательным питомником для подводных жителей.
Вытянуть буровые установки из воды – невероятно дорогой и трудоемкий способ. В то же время позволить им ржаветь – это экологический риск, который может серьезно навредить морским экосистемам.
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Второе использование нефтяных платформ
- Практика преобразования буровых установок на искусственные рифы в США существует почти 40 лет.
- В 1984 году в стране приняли закон, которым поощрили нефтяные и газовые компании превращать отработанные платформы в искусственные рифы.
- Перенаправление платформ является привлекательным предложением для компаний, ведь это значительно дешевле, чем полный вывоз. Чтобы создать риф, достаточно удалить только верхнюю часть конструкции.
- По оценкам, отрасль ежегодно экономит на этом миллионы долларов. Сэкономленные деньги направляются на поддержку платформ, охрану моря и образование.
- Только в Алабаме, Флориде, Луизиане, Миссисипи и Техасе уже переделали 500 отработанных буровых установок.
Почему полезные искусственные рифы
Это одно из самых привлекательных мест для обитания рыб, созданное когда-либо человеком. Искусственные рифы обеспечивают морских обитателей пищей, служат им защитой от хищников и создают безопасную среду для размножения.
Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Alamy
Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Futurity
Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Rigs-To-Reefs
Для некоторых морских видов буровые установки даже лучшие питомники, чем природные рифы. К примеру, это идеальное место нереста крошечных личинок рыб.
Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Alamy
Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Rigs-To-Reefs
Подземная буровая установка также обеспечивает идеальную среду для коралловых рифов.
Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Rigs-To-Reefs
Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Rigs-To-Reefs
Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Alamy
Такие места стали горячими точками для дайвинга и рыбалки. Они привлекают богатством морской флоры и фауны.
Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Alamy
Морские буровые установки, превращенные в искусственные рифы / Фото Shutterstock
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