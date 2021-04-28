Німці показали дрон, який може перевозити відразу 3 посилки: кадри вражають

Німецька аерокосмічна компанія Wingcopter розробила інноваційний дрон Wingcopter 198. Його особливість полягає у тому, що під час польоту він може перевозити до 3 пакунків.

При цьому, безпілотник нового покоління може скидати їх у різних пунктах призначення. Він – повністю електричний, з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL).

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Розробники заявили, що 1 оператор зможе одночасно управляти 10 такими безпілотниками. Серійне виробництво Wingcopter 198 планують запустити найближчим часом.



Німці представили інноваційну розробку / Фото Wingcopter

Гендиректор компанії Том Плюммер заявив, що Wingcopter 198 кардинально змінює правила використання безпілотників й готовий "створити логістичні магістралі в небі".

Його можна ідеально використовувати як рішення для автопарків у мережах доставки. Це створюватиме нові можливості повсюди,

– зауважив він.

Цей дрон побудований на основі запатентованої Wingcopter технології похилого ротора. Він підіймається вертикально, а потім плавно переходить у горизонтальний політ.

Основні характеристики Wingcopter 198

Безпілотний літальний апарат має 8 роторів. Його вага сягає 20 кілограмів.

За раз він може перевозити 3 пакунки розміром 22/40/19 сантиметрів.

Водночас загальна вага цього вантажу не має перебільшувати 25 кілограмів.

Дрон може пролетіти до 75 кілометрів, якщо будуть сприятливі погодні умови.

Або ж – може перебувати у повітрі з 5-кілограмовим вантажем до 40 хвилин.

Завдяки камерам зі штучним інтелектом та спеціальному програмному забезпеченню Wingcopter 198 уникає перепон під час польоту.

Який вигляд має інноваційний безпілотник: дивіться відео Wingcopter