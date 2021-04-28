При этом, беспилотник нового поколения может сбрасывать их в различных пунктах назначения. Он – полностью электрический, с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL).

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Разработчики заявили, что 1 оператор сможет одновременно управлять 10 такими беспилотниками. Серийное производство Wingcopter 198 планируют запустить в ближайшее время.



Немцы представили инновационную разработку / Фото Wingcopter

Гендиректор компании Том Плюммера заявил, что Wingcopter 198 кардинально меняет правила использования беспилотников и готов "создать логистические магистрали в небе".

Его можно идеально использовать как решение для автопарков в сетях доставки. Это будет создавать новые возможности повсюду,

– отметил он.

Этот дрон построен на основе запатентованной Wingcopter технологии пожилого ротора. Он поднимается вертикально, а затем плавно переходит в горизонтальный полет.

Важно! Благодаря камерам с искусственным интеллектом и специальному программному обеспечению Wingcopter 198 избегает препятствий во время полета.

Основные характеристики Wingcopter 198

Беспилотный летательный аппарат имеет 8 роторов. Его вес достигает 20 килограммов.

За раз он может перевозить 3 пакеты размером 22/40/19 сантиметров.

В то же время общий вес этого груза не должен преувеличивать 25 килограммов.

Дрон может пролететь до 75 километров, если будут благоприятные погодные условия.

Или же – может находиться в воздухе с 5-килограммовым грузом до 40 минут.

Как выглядит инновационный беспилотник: смотрите видео Wingcopter