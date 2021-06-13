Процес трохи нагадує водоочисну споруду. Але замість того, щоб брати воду та відсівати домішки, нова установка використовує електроенергію, щоб змусити вуглець, кальцій та магній реагувати та перетворюватися на тверді речовини.

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На думку вчених, цей спосіб може допомогти очистити воду від вуглецю у великих масштабах.

Чому океани

На сьогоднішній день більшість зусиль з уловлювання вуглецю були зосереджені на прямому захопленні повітря – спробі витягнути газ з атмосфери. Але для більшої ефективності дослідницька група Інституту управління вуглецем в Університеті Каліфорнії в Лос-Анджелесі звертається за допомогою до океану.

Річ у тім, що з кожної тонни вуглекислого газу, який потрапляє у повітря, приблизно чверть поглинається океанами та іншими великими водоймами. Морська вода може містити у 150 разів більше вуглецю , ніж повітря.

, ніж повітря. Ідея дослідників полягає в тому, що якщо видалити його з океану, то вода буде більше поглинати вуглекислий газ з атмосфери, щоб підтримати стан рівноваги.

Інноваційний метод

Морська вода містить багато кальцію і магнію. Коли їхні іони поєднуються з вуглекислим газом, вони утворюють кальцит або магнезит. Ця хімічна реакція подібна до того, як морські організми будують свої черепашки. Але якщо до цього процесу застосувати ще й електрику, то він відбуватиметься швидко та ефективно.

Поєднуючи все це, вчені запропонували нову технологію, яка буде пропускати морську воду через електрично заряджену сітку, використовуючи електроліз для запуску хімічних реакцій, необхідних для утворення карбонатних порід.



Вапняк / Фото pro consulting

Корисний побічний продукт

Хімічна реакція має корисний побічний продукт: газоподібний водень. Якщо збирати його та продавати, дослідники вважають, що таким чином можна компенсувати затрати на процес перетворення вуглецю у камінь. І навіть якщо очисна установка працюватиме не на відновлюваній енергії, весь процес все одно буде ефективним у боротьбі з вуглецем через цей побічний продукт водню.

Наразі команда створила прототип, за допомогою якого вони збирають дані про кількість вуглекислого газу, яку можна видалити протягом різних періодів часу. Також вони аналізують, наскільки процес є ефективним та скільки потребує енергії.