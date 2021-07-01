Група експертів попередила, що мовиться про негативний вплив звичок, сформованих під час пандемії, на наше здоров'я. Мовиться про довгострокову перспективу.

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Ілюстрація шокує

Аби візуалізувати свої невтішні прогнози, фармацевтична компанія LloydsPharmacy показала відповідну ілюстрацію. Там припускають, що вже до 2026 року:

шкіра людини стане жовтуватою через нестачу сонячного світла;

людина набере вагу через відсутність фізичних вправ;

у неї може розвинутися горб через погану поставу;

зір, ймовірно, також погіршиться, а волосся – випадатиме.



Експерти застерігають про вплив звичок, набутих під час карантину / Ілюстрація LloydsPharmacy

У LloydsPharmacy не вважають, що працювати вдома – це погано. Проте люди повинні уникати роботи зі свого ліжка та регулярно робити короткі перерви у роботі та розминки.

Загрози не лише для тіла, але й для психіки

Доктор Кіран Сеян зазначив, що пандемія коронавірусу викликала "одне з найбільших зрушень у людській поведінці, коли-небудь бачених".

Є ризик, що нові звички та розпорядки, які виникли через обмеження, можуть залишитися. Мовиться про час, проведений за екраном, та відсутність мотивації до вправ,

– наголосив він.

Й додав, важливо, аби люди розуміли, що ці негативні зміни можуть впливати як на індивідуальне здоров'я, так і на психічний добробут.

Зверніть увагу! У LloydsPharmacy виявили, що за останні 12 місяців кількість запитів на консультації щодо зниження ваги збільшилася на 155%, а щодо мігрені – на 87%.