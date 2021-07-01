Группа экспертов предупредила, что говорится о негативном влиянии привычек, сформированных во время пандемии, на наше здоровье. Говорится о долгосрочной перспективе.
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Иллюстрация шокирует
Чтобы визуализировать свои неутешительные прогнозы, фармацевтическая компания LloydsPharmacy показала соответствующую иллюстрацию. Там предполагают, что уже к 2026 году:
- кожа человека станет желтоватой из-за недостатка солнечного света;
- человек наберет вес из-за отсутствия физических упражнений;
- у него может развиться горб через плохую осанку;
- зрение, вероятно, также ухудшится, а волосы – будут выпадать.
Эксперты предостерегают о влиянии привычек, приобретенных во время карантина / Иллюстрация LloydsPharmacy
В LloydsPharmacy не считают, что работать дома – это плохо. Однако люди должны избегать работы с постели и регулярно делать короткие перерывы в работе и разминки.
Угрозы не только для тела, но и для психики
Доктор Киран Сеян отметил, что пандемия коронавируса вызвала "один из крупнейших сдвигов в человеческом поведении, когда-либо виденных".
Есть риск, что новые привычки и распорядки, которые возникли из-за ограничений, могут остаться. Говорится о времени, проведенном за экраном, и отсутствии мотивации к упражнениям,
– подчеркнул он.
И добавил, важно, чтобы люди понимали, что эти негативные изменения могут влиять как на индивидуальное здоровье, так и на психическое благополучие.