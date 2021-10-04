Volvo випускатиме лише електромобілі: заява компанії

Шведський автовиробник Volvo заявив, що має намір випускати лише електричні автівки. Компанія прагне досягти мети до 2030 року.

Компанія, що належить Geely, оголосила про свій план первинного публічного розміщення акцій (IPO). Мета – залучити фінансування для прискорення переходу до виробництва електрокарів.

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Так, виробник електромобілів Polestar, що є спільним підприємством Volvo і Geely, стане публічним шляхом злиття з компанією з придбання спеціального призначення (SPAC). За цією угодою Polestar оцінюється приблизно у 20 мільярдів доларів. Цікаво, що наразі компанія представила лише дві моделі.

Минулого року Volvo випустила свій перший повністю електричний автомобіль XC40 Recharge. Позашляховик може проїжджати близько 200 миль і заряджатися до 80 відсотків за 40 хвилин. Наступна модель C40 Recharge з'явиться в кінці 2021 року, а електричний позашляховик XC90 – не раніше 2022 року.

Очікується, що завдяки IPO в Стокгольмі компанія може залучити понад 2,86 мільярда доларів.