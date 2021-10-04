Компанія, що належить Geely, оголосила про свій план первинного публічного розміщення акцій (IPO). Мета – залучити фінансування для прискорення переходу до виробництва електрокарів.

Цікаво Volvo відмовиться від натуральної шкіри у своїх авто

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Так, виробник електромобілів Polestar, що є спільним підприємством Volvo і Geely, стане публічним шляхом злиття з компанією з придбання спеціального призначення (SPAC). За цією угодою Polestar оцінюється приблизно у 20 мільярдів доларів. Цікаво, що наразі компанія представила лише дві моделі.

Минулого року Volvo випустила свій перший повністю електричний автомобіль XC40 Recharge. Позашляховик може проїжджати близько 200 миль і заряджатися до 80 відсотків за 40 хвилин. Наступна модель C40 Recharge з'явиться в кінці 2021 року, а електричний позашляховик XC90 – не раніше 2022 року.

Очікується, що завдяки IPO в Стокгольмі компанія може залучити понад 2,86 мільярда доларів.