Компания, принадлежащая Geely, объявила о своем плане первичного публичного размещения акций (IPO). Цель – привлечь финансирование для ускорения перехода к производству электрокаров.

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Детали

Так, производитель электромобилей Polestar, что является совместным предприятием Volvo и Geely, станет публичным путем слияния с компанией по приобретению специального назначения (SPAC). По этому соглашению Polestar оценивается примерно в 20 миллиардов долларов. Интересно, что пока компания представила только две модели.

В прошлом году Volvo выпустила свой первый полностью электрический автомобиль XC40 Recharge. Внедорожник может проезжать около 200 миль и заряжаться до 80 процентов за 40 минут. Следующая модель C40 Recharge появится в конце 2021 года, а электрический внедорожник XC90 – не ранее 2022 года.

Ожидается, что благодаря IPO в Стокгольме компания сможет привлечь более 2,85 миллиарда долларов.