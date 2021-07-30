Стартап Volocopter здійснив перший публічний політ свого повітряного таксі: потужне відео

Німецький авіаційний стартап Volocopter зробив черговий крок назустріч майбутньому, в якому бюдей та вантажі перевозитимуть літаючі таксі. Компанія провела перший пілотований політ електричного гвинтокрила Volocopter 2X.

Важлива подія відбулася в межах виставки AirVenture Oshkosh 2021 (регіональний аеропорт Уіттман, Вісконсин). Це перший випробувальний політ eVTOL з екіпажем в США.

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Деталі

Volocopter 2X злетів з пілотом на борту і здійнявся на висоту 50 метрів. Демонстраційний політ тривав 4 хвилини. Електричний транспортний засіб досяг максимальної швидкості 29 кілометрів за годину. Крім того, глядачі могли ознайомитися з моделлю літака VoloCity безпосередньо на землі.

Літак VoloCity / Фото Volocopter

Цей політ є важливою віхою для галузі й нагадуванням про те, що наш комерційний запуск швидко наближається. Лідерство в сертифікації, низький рівень шуму і глобальне партнерство – те, чого ми прагнемо,

– відзначив Флоріан Рейтер, генеральний директор Volocopter.

Наразі Volocopter активно працює над поповненням модельного ряду та розробкою літальних апаратів для триваліших польотів, таких як VoloConnect. Основна перешкода – сертифікація, яка необхідна для комерційного запуску аеротаксі в Європі та США. Компанія планує розпочати регулярні польоти електричних таксі між містами по всьому світу до 2023 – 2024 року.

Перший публічний політ Volocopter 2X: дивіться відео

Раніше ми писали про те, що електричне таксі Joby Aviation подолало рекордну відстань без підзарядки – 240 кілометрів. Наразі це один з найтриваліших польотів для електролітака, який можна порівняти з поїздкою з Лос-Анджелеса до Сан-Дієго. Подібні літальні апарати можуть стати важливим кроком на шляху до скорочення викидів CO2.