Стартап Volocopter здійснив перший публічний політ свого повітряного таксі: потужне відео
Джерело:New Atlas
Німецький авіаційний стартап Volocopter зробив черговий крок назустріч майбутньому, в якому бюдей та вантажі перевозитимуть літаючі таксі. Компанія провела перший пілотований політ електричного гвинтокрила Volocopter 2X.
Важлива подія відбулася в межах виставки AirVenture Oshkosh 2021 (регіональний аеропорт Уіттман, Вісконсин). Це перший випробувальний політ eVTOL з екіпажем в США.
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Деталі
Volocopter 2X злетів з пілотом на борту і здійнявся на висоту 50 метрів. Демонстраційний політ тривав 4 хвилини. Електричний транспортний засіб досяг максимальної швидкості 29 кілометрів за годину. Крім того, глядачі могли ознайомитися з моделлю літака VoloCity безпосередньо на землі.
Літак VoloCity / Фото Volocopter
Цей політ є важливою віхою для галузі й нагадуванням про те, що наш комерційний запуск швидко наближається. Лідерство в сертифікації, низький рівень шуму і глобальне партнерство – те, чого ми прагнемо,
– відзначив Флоріан Рейтер, генеральний директор Volocopter.
Перший публічний політ Volocopter 2X: дивіться відео