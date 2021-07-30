Важное событие произошло в рамках выставки AirVenture Oshkosh 2021 (региональный аэропорт Уиттман, Висконсин). Это первый испытательный полет eVTOL с экипажем в США.

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Детали

Volocopter 2X взлетел с пилотом на борту и поднялся на высоту 50 метров. Демонстрационный полет продлился 4 минуты. Электрическое транспортное средство достигло максимальной скорости 29 километров в час. Кроме того, зрители могли ознакомиться с моделью самолета VoloCity непосредственно на земле.

Самолет VoloCity / Фото Volocopter

Этот полет является важной вехой для отрасли и напоминанием о том, что наш коммерческий запуск быстро приближается. Лидерство в сертификации, низкий уровень шума и глобальное партнерство – то, чего мы хотим,

– отметил Флориан Рейтер, генеральный директор Volocopter.

Сейчас Volocopter активно работает над пополнением модельного ряда и разработкой летательных аппаратов для более длительных полетов, таких как VoloConnect. Основное препятствие – сертификация, которая необходима для коммерческого запуска аэротакси в Европе и США. Компания планирует начать регулярные полеты электрических такси между городами по всему миру к 2023 – 2024 году.

Первый публичный полет Volocopter 2X: смотрите видео