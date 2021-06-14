Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги

Медики волинської області отримають нові автомобілі екстреної допомоги. Так, чотири реанімаційні автомобілі та 10 карет швидкої допомоги незабаром надійдуть до пунктів призначення.

Зазначається, що три машини передадуть Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Луцьку. Ще по одному авто отримають медпрацівники Ковеля та Нововолинського. Решта реанімобілей надійде пункти, які найбільше потребують спеціалізованого транспорту для надання екстреної медичної допомоги.

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Нові реанімобілі обладнані за останнім словом техніки. Після реєстрації у центрі МВС ми їх передамо у відділення та пункти, – зауважив Володимир Шмаль.

За його словами, автомобілі типу В становлять першочергову необхідність для таких пунктів: Торчин (Луцьке відділення №1), Олика та Цумань (Ківерцівське відділення), Голоби (Ковельське відділення). Крім того, нові карети швидкої допомоги доставлять у Маневичі, Шклінь, Горохів, Устилуг та Володимир-Волинський.

Про автівки

Високотехнологічні спецавтомобілі класу B оснащені: контейнерами для підігріву розчинів, дефібрилятором, електричним відсмоктувачем, пристроєм для дозованого введення ліків. У них передбачені два кисневі балони, набір шийних комірців, дошка для транспортування хворих з ураженням хребта.

Автомобілі типу С є реанімаційними. Головна відмінність – наявність апаратів штучної вентиляції легень. Вони застосовуватимуться для транспортування пацієнтів на великі відстані.