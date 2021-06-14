Зазначається, що три машини передадуть Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Луцьку. Ще по одному авто отримають медпрацівники Ковеля та Нововолинського. Решта реанімобілей надійде пункти, які найбільше потребують спеціалізованого транспорту для надання екстреної медичної допомоги.

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Нові реанімобілі обладнані за останнім словом техніки. Після реєстрації у центрі МВС ми їх передамо у відділення та пункти, – зауважив Володимир Шмаль.

За його словами, автомобілі типу В становлять першочергову необхідність для таких пунктів: Торчин (Луцьке відділення №1), Олика та Цумань (Ківерцівське відділення), Голоби (Ковельське відділення). Крім того, нові карети швидкої допомоги доставлять у Маневичі, Шклінь, Горохів, Устилуг та Володимир-Волинський.

Про автівки

Високотехнологічні спецавтомобілі класу B оснащені: контейнерами для підігріву розчинів, дефібрилятором, електричним відсмоктувачем, пристроєм для дозованого введення ліків. У них передбачені два кисневі балони, набір шийних комірців, дошка для транспортування хворих з ураженням хребта.

Автомобілі типу С є реанімаційними. Головна відмінність – наявність апаратів штучної вентиляції легень. Вони застосовуватимуться для транспортування пацієнтів на великі відстані.