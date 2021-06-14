Отмечается, что три машины передадут Центрe экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Луцке. Еще по одному авто получат медработники Ковеля и Нововолинского. Остальные реанимобили поступит пункты, которые больше всего нуждаются в специализированном транспорте для оказания экстренной медицинской помощи.

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Новые реанимобили оборудованы по последнему слову техники. После регистрации в центре МВД мы их передадим в отделения и пункты,

– отметил Владимир Шмаль.

По его словам, автомобили типа В составляют первоочередную необходимость для следующих пунктов: Торчин (Луцкое отделение №1), Олыка и Цумань (Киверцовское отделение), Голобы (Ковельское отделения). Кроме того, новые кареты скорой помощи доставят в Маневичи, Шклинь, Горохов, Устилуг и Владимир-Волынский.

О машинах

Высокотехнологичные спецавтомобили класса B оснащены: контейнерами для подогрева растворов, дефибриллятором, электрическим отсосом, устройством для дозированного введения лекарств. В них предусмотрены два кислородные баллоны, набор шейных воротничков, доска для транспортировки больных с поражением позвоночника.

Автомобили типа С являются реанимационными. Главное отличие – наличие аппаратов искусственной вентиляции легких. Они будут применяться для транспортировки пациентов на большие расстояния.