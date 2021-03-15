Військово-Морським Силам ЗСУ передали ракетні комплекси "Нептун"

ВМС Збройних Сил України отримали дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ "Нептун".

Церемонія передачі відбулася за участю Міністра оборони України Андрія Тарана.

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Новітні комплекси розроблені та виготовлені в межах державного контракту між Міністерством оборони України та ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

Військово-Морські сили ЗСУ отримали ракетні комплекси "Нептун" / Фото пресслужби Міноборони

Чому це важливо

Очікується, що озброєння значно посилить спроможності Збройних Сил в Азово-Чорноморському регіоні. У Військово-Морських Силах ЗСУ вже сформували відповідний підрозділ.

Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі,

– зауважив Таран.

Він підкреслив, що головне завдання фахівців – замкнути "Нептуни", ракетні та патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря.