Військово-Морським Силам ЗСУ передали ракетні комплекси "Нептун"

Джерело:пресслужба Міноборони
ВМС Збройних Сил України отримали дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ "Нептун".
Церемонія передачі відбулася за участю Міністра оборони України Андрія Тарана.
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Новітні комплекси розроблені та виготовлені в межах державного контракту між Міністерством оборони України та ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".
Військово-Морські сили ЗСУ отримали ракетні комплекси "Нептун" / Фото пресслужби Міноборони
Очікується, що озброєння значно посилить спроможності Збройних Сил в Азово-Чорноморському регіоні. У Військово-Морських Силах ЗСУ вже сформували відповідний підрозділ.
Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі,
– зауважив Таран.
Він підкреслив, що головне завдання фахівців – замкнути "Нептуни", ракетні та патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря.