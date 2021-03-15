ВМС Вооруженных Сил Украины получили исследовательские образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун".

Церемония передачи состоялась при участии Министра обороны Украины Андрея Тарана.

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Новейшие комплексы разработаны и изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".

Военно-морские силы ВСУ получили ракетные комплексы "Нептун" / Фото пресс-службы Минобороны

Почему это важно

Ожидается, что вооружение значительно усилит способности Вооруженных Сил в Азово-Черноморском регионе. В Военно-Морских Силах ВСУ уже сформировали соответствующее подразделение.

Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, что увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море,

– сказал Таран.

Он подчеркнул, что главная задача специалистов – замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря.