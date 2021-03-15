Военно-Морским Силам ВСУ передали ракетные комплексы "Нептун"
ВМС Вооруженных Сил Украины получили исследовательские образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун".
Источник:пресс-служба Минобороны
Церемония передачи состоялась при участии Министра обороны Украины Андрея Тарана.
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Новейшие комплексы разработаны и изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".
Военно-морские силы ВСУ получили ракетные комплексы "Нептун" / Фото пресс-службы Минобороны
Почему это важно
Ожидается, что вооружение значительно усилит способности Вооруженных Сил в Азово-Черноморском регионе. В Военно-Морских Силах ВСУ уже сформировали соответствующее подразделение.
Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, что увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море,
– сказал Таран.
Он подчеркнул, что главная задача специалистов – замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря.
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