Баржа призначена, аби там тимчасово розміщували моряків. Мовиться про ситуації, якщо, наприклад, їхнє основне судно ремонтуватимуть.

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У таких випадках командуванню Військово-морських США не доведеться шукати місце. Фактично баржа – це свого роду плавучий готель. Його облаштували так, аби проживати там було комфортно.

Плавуча "казарма" для американців / Фото ВМС США

Що відомо про APL 67

У судна немає двигунів, воно не оснащене зброєю.

Завдовжки плавуча казарма сягає 267 метрів, завширшки – понад 20.

Висота баржі еквівалента приблизно 4 поверхам над водою.

Судно розраховане загалом на 228 рядових та 56 офіцерів.

Для них облаштували кімнати відпочинку, пральні, перукарню, фітнес-центр й медичні кабінети.

Сході судна вже є на озброєнні армії США, зараз вони перебувають у різних країнах. APL 67 поки транпортують з міста Паскагула, що у Міссісіпа до Сан-Дієго у Каліфорнії. Звідти воно через Тихий океан вирушить в японську Йокосуку, де базується сьомий флот.