Вітчизняного виробництва: Ужгород отримав 7 нових автобусів "Електрон"

Автопарк комунального транспорту Ужгорода поповнили сучасні автобуси "Електрон". Так, місту передали 7 одиниць транспортних засобів.

Комфортабельні автобуси закупила міська рада для комунального підприємства "Ужгородський муніципальний транспорт" у 2020 році. Загалом у межах угоди місто отримає 27 автобусів.

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Що відомо про автобус

Електрон А18501 – низькопідлоговий автобус, довжина якого становить 12 метрів. Передбачає 102 місця для сидіння, зокрема 30 – для пасажирів з обмеженими можливостями. Автобус виготовлений на українсько-німецькому підприємстві "Електротранс".

До Ужгорода надійшли 7 автобусів "Електрон": відео

"Електротранс" – провідне підприємство у галузі машинобудування, створене у 2011 році. Співзасновниками виступають: корпорація "Електрон", фірма TransTec Vetschau GmbH (Німеччина) та ТОВ "Автотехнопроект".