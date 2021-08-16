Комфортабельні автобуси закупила міська рада для комунального підприємства "Ужгородський муніципальний транспорт" у 2020 році. Загалом у межах угоди місто отримає 27 автобусів.

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Що відомо про автобус

Електрон А18501 – низькопідлоговий автобус, довжина якого становить 12 метрів. Передбачає 102 місця для сидіння, зокрема 30 – для пасажирів з обмеженими можливостями. Автобус виготовлений на українсько-німецькому підприємстві "Електротранс".

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