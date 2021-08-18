Віртуальна реальність: український стартап отримав грант у розмірі 310 тисяч доларів

Український стартап VRpartments, який пропонує рішення для нерухомості, отримав грант на суму 310 тисяч доларів від польського інкубатора Unicorn Hub. Кошти спрямують на розвиток технології та масштабування проєкту.

Рішення покликане спростити процес придбання нерухомості за допомогою сучасних технологій.

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Деталі

Фінансування отримали в рамках програми розвитку нових технологій і стартапів Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Зазначається, що команда пройшла навчання в інкубаторі Unicorn Hub – він є частиною програми Platformy startowe dla nowych pomysłów. В результаті стартап отримав equity free-фінансування. Пояснюють, що в обмін на гроші стартап не має віддавати частку в проєкті.

Про стартап

VRpartments – це онлайн-рієлтор, який розташований безпосередньо у вашому смартфоні. Програма забезпечує такі можливості: обрати й оглянути квартиру, "прогулятися" по ній, а також – облаштувати простір за допомогою віртуальної реальності.

Ви можете переміщуватися в кожну кімнату і ходити, так якби ви дійсно були там! Це схоже на диво, але працює на мобільних телефонах, тому користуватися ним може кожен,

– зазначають розробники.

Аби скористатися рішенням, необхідно завантажити мобільний застосунок та застосувати картонні VR-окуляри.

Команда VRpartments

Ліза Хлопко – авторка ідеї та співзасновниця стартапу;

Дмитро Хлопко – CEO компанії, який заснував свій перший проєкт у віці 18 років;

Тарас Гопко – СTO проєкту, який має досвід запуску IT-продуктів на ринку Польщі;

Ігор Яворський – Lead Architekt & 3D-designer.

Зазначається, що команда вже завершує роботу над продуктом та готується до релізу. Наразі фахівці набирають користувачів – бета-тестерів свого рішення. Компанія має намір нарощувати продажі в Польщі та США.