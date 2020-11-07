Компанія Virgin Galactic оголосила про відновлення з 2021 року продажу квитків на польоти в космос. Це стане можливим після першої космічної подорожі її засновника Річарда Бренсона.

Зауважимо, що Бренсон хотів полетіти в космос ще у 2020 році, але пандемія коронавірусу зруйнувала його наміри. Наразі подорож запланована на кінець першого кварталу 2021 року, повідомляє Bloomberg.

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Проте попередньо "забронювати" політ охочі подорожувати у космос можуть навіть зараз. Для цього потрібно зареєструватися у програмі One Small Step на сайті Virgin Galactic.

Реєстраційний збір обійдеться у 1 000 доларів, його потрібно оплатити до 31 грудня 2020 року. Після цього охочим доведеться зачекати своєї черги.

"З вами зв'яжуться, коли квитки стануть доступними. Ви також будете в курсі нашого прогресу та отримаєте доступ до ексклюзивів компанії", – пояснили у Virgin Galactic.

We’ll be reopening ticket sales in 2021 following @RichardBranson’s flight to space. Take One Small Step to secure your ticket by becoming a Virgin Galactic Spacefarer. One Small Step program retires on December 31st, 2020. https://t.co/o90oiXO7Cn pic.twitter.com/IqvKMstawA — Virgin Galactic (@virgingalactic) November 5, 2020

Повна вартість комерційного польоту складе приблизно 250 тисяч доларів. У Virgin Galactic повідомили, що наразі отримали понад 1 000 заявок на політ, деякі з майбутніх космотуристів вже внесли гроші на депозит.

Що відомо про Virgin Galactic

Американська компанія входить до складу Virgin Group. Вона займається запуском невеликих штучних супутників та продає квитки на туристичні суборбітальні космічні польоти. З 2007 року Virgin Galactic співпрацює з NASA.

Компанія активно проводить випробування космічного літака VSS Unity. На його борту може перебувати до 8 людей одночасно – 2 пілотів та 6 пасажирів. Запланований час польоту – 2,5 години, з них 5 – 6 хвилин туристи проводитимуть в невагомості.