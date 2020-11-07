Компания Virgin Galactic объявила о возобновлении с 2021 продажи билетов на полеты в космос. Это станет возможным после первого космического путешествия ее основателя Ричарда Брэнсона.

Заметим, что Брэнсон хотел полететь в космос еще в 2020 году, но пандемия коронавируса разрушила его намерения. Сейчас путешествие запланировано на конец первого квартала 2021 года, сообщает Bloomberg.

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Однако предварительно "забронировать" полет желающие путешествовать в космос могут даже сейчас. Для этого нужно зарегистрироваться в программе One Small Step на сайте Virgin Galactic.

Регистрационный сбор обойдется в 1 000 долларов, его нужно оплатить до 31 декабря 2020 года. После этого желающим придется подождать своей очереди.

"С вами свяжутся, когда билеты станут доступными. Вы также будете в курсе нашего прогресса и получите доступ к эксклюзивов компании", – пояснили в Virgin Galactic.

We’ll be reopening ticket sales in 2021 following @RichardBranson’s flight to space. Take One Small Step to secure your ticket by becoming a Virgin Galactic Spacefarer. One Small Step program retires on December 31st, 2020. https://t.co/o90oiXO7Cn pic.twitter.com/IqvKMstawA — Virgin Galactic (@virgingalactic) November 5, 2020

Полная стоимость коммерческого полета составит примерно 250 000 долларов. В Virgin Galactic сообщили, что пока получили более 1 000 заявок на полет, некоторые из будущих космотуристов уже внесли деньги на депозит.

Что известно о Virgin Galactic

Американская компания входит в состав Virgin Group. Она занимается запуском небольших искусственных спутников и продает билеты на туристические суборбитальные космические полеты. С 2007 года Virgin Galactic сотрудничает с NASA.

Компания активно проводит испытания космического самолета VSS Unity. На его борту может находиться до 8 человек одновременно – 2 пилотов и 6 пассажиров. Расчетное время полета – 2,5 часа, из них 5 – 6 минут туристы будут проводить в невесомости.