Винятковий рекорд: на полі висіяли велетенський герб України

На полігоні аграрних інновацій Digital Field висіяли гігантський герб України. Площа символу становить 60 тисяч квадратних метрів, а висота – 275 метрів.

Рекордний символ України розташований в селі Велика Олександрівка (Київська область). Представники "Книги рекордів України" готуються зафіксувати національний рекорд України у категорії "Наука і Технології".

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Як це вдалося

Аграріям вдалося перетворити звичайне поле на витвір мистецтва завдяки інноваційним технологіям точного землеробства. Зазначається, що для посіву велетенського герба використали 406 270 насінин. Фахівці застосували найсучасніші ресурси – добрива, насіння, систему захисту, яка дозволить рослинам розвиватися і залишатися зеленими впродовж тривалого часу.

Рекордний тризуб висіяний на полі за 12 кілометрів від аеропорту Бориспіль, і його добре видно з вікон літаків, які пролітають над ним.

Гігантський герб України висіяли на полі: дивіться відео

Проєкт ініціювали та реалізували компанії AgriLab та Limagrain.