У Christie's сподіваються, що її вдасться продати за 1 мільйон доларів. При цьому, ціна такої "земної" пляшки Petrus сягає близько 6 тисяч доларів.

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Чому вино Petrus побувало на МКС

Восени 2019 року на Міжнародну космічну станцію відправили 12 пляшок Petrus врожаю 2000 року. Вино провело на орбіті понад рік та подолало близько 300 мільйонів кілометрів.

Довідка. За даними Christie's, вантаж повернувся на Землю у січні 2021 року на борту космічного корабля SpaceX.

Проєкт профінансувала приватна компанія Space Cargo Unlimited. Вона аналізує вплив невагомості на харчові продукти та здоров'я людини.

Подробиці про унікальний лот

Christie's продасть з-під молотка лише 1 пляшку з 12, які побували на МКС. Раніше для дегустаторів відкрили ще 3 з них, а 8 залишили, аби й надалі вивчати.

У комплекті з "космічною" пляшкою покупець отримає:

ексклюзивний міні-бар;

декантер;

стакани;

штопор, зроблений з метеорита

Зверніть увагу! А крім цього – також і другу, звичайну пляшку Pеtrus врожаю 2000 року. У Christie's пояснили, що так можна буде порівняти їхній смак.

Що ще кажуть у Christie's та Space Cargo Unlimited

У Space Cargo Unlimited запевнили, що смак вина змінився після космічної подорожі. Також дегустатори звернули увагу, наприклад, на різницю у кольорі.

Ця пляшка Pеtrus урожаю 2000 року знаменує собою важливий крок на шляху до глибшого розуміння процесу дозрівання вина,

– відзначив Тім Тріптрі, представник Christie's.

Очільник Space Cargo Unlimited Ніколя Гом пояснив, як компанія планує витратити гроші, вторговані від продажу пляшки "космічного" вина.

Їх спрямують на проведення нових експериментів у космосі. Мовляв, це має допомогти появі "сільського господарства і харчових продуктів, які завтра знадобляться на Землі".