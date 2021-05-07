В Christie's надеются, что ее удастся продать за 1 миллион долларов. При этом, цена такой "земной" бутылки Petrus составляет около 6000 долларов.
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Почему вино Petrus побывало на МКС
Осенью 2019 на Международную космическую станцию отправили 12 бутылок Petrus урожая 2000 года. Вино провело на орбите более года и преодолело около 300 миллионов километров.
Проект профинансировала частная компания Space Cargo Unlimited. Она анализирует влияние невесомости на пищевые продукты и здоровье человека.
Подробности об уникальном лоте
Christie's продаст с молотка всего 1 бутылку с 12 побывавших на МКС. Ранее для дегустаторов открыли еще 3 из них, а 8 оставили, чтобы в дальнейшем изучать.
В комплекте с "космической" бутылкой покупатель получит:
- эксклюзивный мини-бар;
- декантер;
- стаканы;
- штопор, сделанный из метеорита.
Что еще говорят в Christie's и Space Cargo Unlimited
В Space Cargo Unlimited заверили, что вкус вина изменился после космического путешествия. Также дегустаторы обратили внимание, например, на разницу в цвете.
Эта бутылка Pеtrus урожая 2000 знаменует собой важный шаг на пути к более глубокому пониманию процесса созревания вина,
– отметил Тим Триптри, представитель Christie's.
Глава Space Cargo Unlimited Николя Гом объяснил, как компания планирует потратить деньги, вырученные от продажи бутылки "космического" вина.
Их направят на проведение новых экспериментов в космосе. Мол, это должно помочь появлению "сельского хозяйства и пищевых продуктов, которые завтра понадобятся на Земле".