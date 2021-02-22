У Вінницькій області представили інноваційний IT-проєкт з безпеки: що відомо

У Вінницькій області поліція представила інноваційний ІТ-проєкт з безпеки. Це перша подібна ініціатива в Україні, в основі якої лежить використання штучного інтелекту аналітики відеопотоку з камер відеоспостереження.

У поліції зазначили, що система дозволить значно прискорити процес отримання, обробки та зберігання даних.

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Що відомо про систему

Технологія Vezha передає відеопотік з понад 800 камер та працює на основі штучного інтелекту. Вона дозволяє розпізнавати об'єкти та обличчя. Система автоматично встановлює марку, колір авто та визначає номерні знаки понад 70 країн світу з точністю 99%.

Отриманими даними зможуть користуватися поліціянти з метою успішного створення середовища безпеки в місті та області. В режимі реального часу вони зможуть контролювати, до прикладу, перебіг масових заходів. Крім того, можна відстежувати рух порушників та визначати найбільш криміногенно уражені місця.

Система безпеки Vezha: дивіться фото

Система зі штучним інтелектом Vezha / Ілюстрація Національна поліція

Зауважимо, виробник системи ТОВ "Incoresoft Україна" є флагманом впровадження IТ-технологій, які використовують європейські країни та ОАЕ.