В Винницкой области полиция представила инновационный IT-проект по безопасности. Это первая подобная инициатива в Украине, в основе которой лежит использование искусственного интеллекта аналитики видеопотока с камер видеонаблюдения.

В полиции отметили, что система позволит значительно ускорить процесс получения, обработки и хранения данных.

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Что известно о системе

Технология Vezha передает видеопоток с более 800 камер и работает на основе искусственного интеллекта. Она позволяет распознавать объекты и лица. Система автоматически устанавливает марку, цвет авто и определяет номерные знаки более 70 стран мира с точностью 99%.

Полученными данными смогут пользоваться полицейские с целью успешного создания среды безопасности в городе и области. В режиме реального времени они смогут контролировать, к примеру, ход массовых мероприятий. Кроме того, можно отслеживать движение нарушителей и определять наиболее криминогенно пораженные места.

Система безопасности Vezha: смотрите фото

Система с искусственным интеллектом Vezha / Иллюстрация Национальная полиция

Заметим, производитель системы ООО "Incoresoft Україна" является флагманом внедрения IТ-технологий, что используют европейские страны и ОАЭ.