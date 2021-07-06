Власного виробництва: у Вінниці вийшов на маршрут черговий тролейбус VinLine

Вінницькі транспортники запустили третій за рік тролейбус VinLine. Траспортний засіб з автономним ходом виготовлений місцевими фахівцями.

У вінницькій траспортній компанії зауважують, що ці тролейбуси є комфортними для пасажирів та легкі й безпечні в експлуатації. Водії задоволені транспортними засобами.

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Наразі тролейбус тестують. Його планують поставити на подовжений маршрут 12-А "Гніванське шосе – Немирівське шосе", який відкрили минулого року.

Сьомий третій тролейбус VinLine / Фото фейсбук Сергія Моргунова

Переваги VinLine:

автономність – може проходити 20 кілометрів;

безшумність – надзвичайно тихий компресор;

економічність – споживання електрики менше на 30-40% (у порівнянні з моделлю ЗіУ-9).

Крім того, тролейбус має низькопідлоговий кузов та оснащений модернізованими штангами струмоприймачів.

Впродовж останніх років у місті зібрали шість тролейбусів VinLine, два з яких – з автономним ходом. У траспортній компанії додають, що протягом 2021 року мають зібрати сім одиниць траспортних засобів.