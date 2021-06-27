Відомо, що Херсон придбав 30 автобусів марки АТАМАН А092Н6. Найближчим часом до міста доставлять ще 10 нових автобусів.

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Нові транспортні засоби працюватимуть у нічний час на маршрутах, що обслуговують новоприєднані до Херсона території.

Директор КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" Сергій Кислих зауважив, що автобуси вже проходять необхідні випробування. На тестовий маршрут вийшли 2 автобуси. Водії проходять стажування. Головна мета – встановити, як автобуси "поводитимуть себе" у реаліях міста.

Нові автобуси ATAMAN A092H6 / Фото пресслужби Херсонської міської ради

Про автобуси

ATAMAN A092H6 – новітній міський автобус I класу, виготовлений вітчизняним виробником ПАТ "Черкаський автобус". Модель випускається з 2016 року. "Атамани" закуповують й за кордоном, адже вони пропонують відмінні технічні можливості. Крім того, вони відрізняються довготривалістю використання.

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