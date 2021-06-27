Відомо, що Херсон придбав 30 автобусів марки АТАМАН А092Н6. Найближчим часом до міста доставлять ще 10 нових автобусів.
Варте уваги Центральну вулицю Лондона звільнять від авто: масштабна концепція
Нові транспортні засоби працюватимуть у нічний час на маршрутах, що обслуговують новоприєднані до Херсона території.
Директор КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" Сергій Кислих зауважив, що автобуси вже проходять необхідні випробування. На тестовий маршрут вийшли 2 автобуси. Водії проходять стажування. Головна мета – встановити, як автобуси "поводитимуть себе" у реаліях міста.
Нові автобуси ATAMAN A092H6 / Фото пресслужби Херсонської міської ради
Про автобуси
ATAMAN A092H6 – новітній міський автобус I класу, виготовлений вітчизняним виробником ПАТ "Черкаський автобус". Модель випускається з 2016 року. "Атамани" закуповують й за кордоном, адже вони пропонують відмінні технічні можливості. Крім того, вони відрізняються довготривалістю використання.
Інші характеристики:
- екологічний клас – Євро 5;
- двигун ISUZU 4HK1 (Японія);
- контрольна витрата палива під час руху з постійною швидкістю 60 км/год – 14,5л/100 км;
- загальна пасажиромісткість складає 52 людини.