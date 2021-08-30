У Вінниці мають намір розробити електрокатер: що про це відомо

У Вінниці планують розробити річкове пасажирське судно на електродвигуні. Пілотний проєкт реалізують у межах державно-приватного партнерства.

Зауважують, що розвиток блакитної інфраструктури громади – один з пріоритетних напрямів Стратегії "Вінниця 3.0". Своєю чергою, вона передбачає розвиток доступного, безпечного та екологічно чистого середовища.

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Що відомо

Так, депутати затвердили меморандум про співпрацю, який дає старт налагодженню виробництва плавзасобів, що працюватимуть на електричних двигунах.

Перший експериментальний катер на електротязі побудують спільно з заводом "Аналог". Він вміщуватиме 30 – 40 осіб.

Я сподіваюсь, що ми зможемо реалізувати цей проєкт і знову будемо першими в Україні, цього разу – з точки зору такого інноваційного підходу,

– відзначив міський голова Сергій Моргунов.