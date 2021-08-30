Отмечают, что развитие голубой инфраструктуры общества – одно из приоритетных направлений Стратегии "Винница 3.0". В свою очередь, она предусматривает развитие доступной, безопасной и экологически чистой среды.

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Что известно

Так, депутаты утвердили меморандум о сотрудничестве, который дает старт налаживанию производства плавсредств, работающих на электрических двигателях.

Первый экспериментальный катер на электротяге построят совместно с заводом "Аналог". Он будет вмещать 30 – 40 человек.

Я надеюсь, что мы сможем реализовать этот проект и снова будем первыми в Украине, на этот раз – с точки зрения такого инновационного подхода,

– отметил городской голова Сергей Моргунов.