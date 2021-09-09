У Вінниці на маршрути вийшли нові екологічні автобуси

Автопарк міста Вінниця поповнився новими муніципальними автобусами Otocar. Так, на маршрути вийдуть 10 одиниць сучасних газових автобусів турецького виробництва.

Важливо, що траспортні засоби сертифіковані в Європейському Союзі. Крім того, вони є не лише комфортабельними, а й екологічними.

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Автобуси вийшли на 2 маршрути: №32 "Сабарів – Залізничний вокзал" та №4 "Тяжилів (Лугова) – Барське шосе".

Вінниця отримала нові автобуси / Фото фейсбук Сергія Моргунова

Характеристики Otokar Kent C CNG

передбачено 28 сидячих та 59 стоячих місць;

є місце для пасажира з інвалідністю;

у салоні працює кондиціонер, який влітку охолоджуватиме простір, а взимку – обігріватиме;

газовий двигун виробництва Великобританії потужністю 320 кінських сил;

німецька коробка передач;

2 камери зовні та 4 в салоні;

зарядки USB;

відкидний пандус для людей з інвалідністю;

встановлена система, яка регулює нахил кузова в бік дверей – це полегшує посадку і висадку пасажирів;

кнопки запиту зупинки зі шрифтом Брайля;

додатковий захист кузова від корозії.

"Ми крок за кроком покращуємо наш муніципальний автопарк. У перспективі плануємо взагалі відмовитись від дизельного громадського транспорту", – йдеться у повідомленні.

Повний текст публікації Сергія Моргунова:

10 нових муніципальних автобусів виходять на маршрути. Знакова подія для транспортної сфери Вінниці. Автопарк поповнився сучасними газовими автобусами турецької компанії Otocar. Машини сертифіковані в Євросоюзі. Для нас важливо, що ці міські автобуси не лише комфортні та надійні, але й екологічні.

Автобуси Otokar Kent C CNG розраховані на 28 сидячих та 59 стоячих місць, а також мають окреме місце для пасажира на візку. Салон оснащений системою кондиціювання, яка взимку може працювати на обігрів.

Автобус має й інші переваги:

газовий двигун виробництва Великобританії потужністю 320 кінських сил

німецька коробка передач

2 камери зовні та 4 в салоні

зарядки USB

відкидний пандус для людей з інвалідністю

система кнілінг, яка регулює нахил кузова в бік дверей, що дозволяє полегшити посадку і висадку пасажирів

кнопки запиту зупинки з шрифтом Брайля

додатковий захист кузова від корозії

Відзавтра автобуси курсуватимуть на двох маршрутах: №32 «Сабарів – Залізничний вокзал» та №4 «Тяжилів (Лугова) – Барське шосе».

Упевнений, що вінничани оцінять новий громадський транспорт.

Ми крок за кроком покращуємо наш муніципальний автопарк. Продовжуємо ті позитивні зрушення транспортної реформи, яку започаткував ще 2012 року Володимир Гройсман.

У перспективі плануємо взагалі відмовитись від дизельного громадського транспорту. Як ви знаєте, місто має отримати чергову партію цюріхських трамваїв, а також нові електробуси. Працюємо, щоб у Вінниці був найкращий громадський транспорт.