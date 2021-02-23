"Це мій подарунок дітям світу": як винахідник вакцини від поліомієліту відмовився від патенту
Польсько-американський лікар та мікробіолог Альберт Брюс Сабін, відомий відкриттям вакцини проти поліомієліту, вирішив не патентувати свій препарат. Це дозволило фармацевтичним компаніям виготовити її в достатній кількості, щоб вакцинувати всіх дітей світу.
Джерело:24 канал
Розробкою вакцини від поліомієліту займалися й інші вірусологи. Однак саме препарат Сабіна був визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я як найдієвіший.
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Поліомієліт або дитячий параліч
Джерело: Вікіпедія
- Поліомієліт набув особливого поширення наприкінці XIX століття. Першою науково описаною епідемією був спалах хвороби в 1894 році у США. У середині XX століття зростання захворюваності на поліомієліт набуло в багатьох країнах Європи та Північної Америки характер національного лиха.
- Найбільш сприйнятливими до поліомієліту були діти. Захворювання вражає центральну нервову систему і може призвести до паралічу.
- Серед потерпілих від епідемії 1921 року в США був майбутній президент США Франклін Делано Рузвельт, який заснував у 1938 році Національну фундацію з боротьби проти поліомієліту.
- Подолати епідемію вдалося завдяки всесвітній вакцинації.
Про розробку вакцини
Джерело: Britannica і Shul by the Sea
У 1939 році Сабін став доцентом кафедри педіатрії в Медичному коледжі Університету Цинциннаті в штаті Огайо. Згодом він став професором дослідницької педіатрії.
Працюючи в коледжі, він спростував поширену теорію про те, що поліовірус потрапляє в організм через ніс та дихальну систему. Згодом він продемонстрував, що поліомієліт у людини є насамперед інфекцією травного тракту.
Сабін виділив 3 штами поліомієліту / Фото Mims Today
Сабін постулював, що живий, ослаблений вірус, який вводиться перорально, забезпечить імунітет впродовж тривалого часу. До 1957 року він виділив штами кожного з трьох типів поліовірусу, які були недостатньо сильними для самої хвороби, але здатні стимулювати вироблення антитіл.
Сабін відмовився від патенту за розробку вакцини проти поліомієліту / Фото t2.gstatic
Потім він приступив до проведення попередніх експериментів з пероральним введенням цих ослаблених штамів. Були проведені спільні дослідження з вченими з Мексики, Нідерландів та Радянського Союзу. Під час широкого випробування на дітях було остаточно продемонстровано ефективність нової вакцини.
Альберт Сабін демонструє, як дітям роблять пероральну вакцину проти поліомієліту / Фото Science History
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У період з 1959 року по 1961 рік було імунізовано мільйони дітей зі Сходу, Азії та Європи. І хоча вона стала головною системою захисту від поліомієліту в усьому світі, вірусолог відмовився її патентувати.
Багато хто наполягав на патентуванні вакцини, але я не хотів. Це мій подарунок усім дітям світу,
– сказав Альберт Сабін.
Такою була його воля.
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