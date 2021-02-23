Польско-американский врач и микробиолог Альберт Брюс Сабин, известный открытием вакцины против полиомиелита, решил не патентовать свой препарат. Это позволило фармацевтическим компаниям изготовить ее в достаточном количестве, чтобы вакцинировать всех детей мира.

Разработкой вакцины от полиомиелита занимались и другие вирусологи. Однако именно препарат Сабина был признан Всемирной организацией здравоохранения, как самый действенный.

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Полиомиелит или детский паралич

Источник: Википедия

Полиомиелит получил особое распространение в конце XIX века. Первой научно описанной эпидемией была вспышка болезни в 1894 году в США. В середине XX века рост заболеваемости полиомиелитом приобрел во многих странах Европы и Северной Америки характер национального бедствия.

Наиболее восприимчивы к полиомиелиту дети. Заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к параличу.

Среди пострадавших от эпидемии 1921 года в США был будущий президент США Франклин Делано Рузвельт, который основал в 1938 году Национальный фонд по борьбе против полиомиелита.

Преодолеть эпидемию удалось благодаря всемирной вакцинации.

О разработке вакцины

Источник: Britannica и Shul by the Sea

В 1939 году Сабин стал доцентом кафедры педиатрии в Медицинском колледже Университета Цинциннати в штате Огайо. Впоследствии он стал профессором исследовательской педиатрии.

Работая в колледже, он опроверг распространенную теорию о том, что полиовирус попадает в организм через нос и дыхательную систему. Впоследствии он продемонстрировал, что полиомиелит у человека является прежде всего инфекцией пищеварительного тракта.

Сабин выделил 3 штамма полиомиелита / Фото Mims Today

Сабин постулировал, что живой, ослабленный вирус, который вводится перорально, обеспечит иммунитет в течение длительного времени. К 1957 году он выделил штаммы каждого из трех типов полиовируса, которые были недостаточно сильными для самой болезни, но способны стимулировать выработку антител.

Сабин отказался от патента за разработку вакцины против полиомиелита / Фото t2.gstatic

Затем он приступил к проведению предварительных экспериментов с пероральным введением этих ослабленных штаммов. Были проведены совместные исследования с учеными из Мексики, Нидерландов и Советского Союза. Во время широкого испытания на детях была окончательно продемонстрирована эффективность новой вакцины.

Альберт Сабин демонстрирует, как детям делают пероральную вакцину против полиомиелита / Фото Science History

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В период с 1959 года по 1961 год было иммунизировано миллионы детей с Востока, Азии и Европы. И хотя она стала главной системой защиты от полиомиелита во всем мире, вирусолог отказался его патентовать.

Многие настаивали на патентовании вакцины, но я не хотел. Это мой подарок всем детям мира,

– сказал Альберт Сабин.

Такова была его воля.

Альберт Сабин выбрал жизнь детей вместо денег / Фото Sabin