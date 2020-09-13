В найближчому майбутньому Венеція може опинитися під водою. Команда італійських науковців мріє просканувати все місто, аби воно залишилося існувати принаймні у цифровому вигляді.

За це взялися благодійний фонд Factum Foundation, архів Венеції та Політехнічний університет Лозанни, повідомляє The Art Newspaper.

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Науковці застосували сканер LiDAR. Це – система невидимих ​​лазерів, яка сканує місцевість та предмети поблизу. А потім за допомогою відбитих променів створює об'ємну модель навколишнього середовища. У такий спосіб почали оцифровувати острів Сан-Джорджіо-Маджоре.



Фасад церкви Палладіо на острові Сан-Джорджіо-Маджоре / Fondazione Giorgio Cini

Тепер вчені мріють просканувати всю Венецію, "аби вона існувала вічно". Проте наразі прогнозів щодо тривалості цього процесу немає.

Довідка. Венеція розташована на понад 110 невеликих островах у Венеціанській лагуні Адріатичного моря. Через збільшення кількості води та приплив моря, місто поступово осідає і сиріє. За припущеннями вчених, до 2040 року воно стане непридатним для життя.

Цифрова копія Венеції: для чого вона

Така ініціатива дозволить, зокрема, контролювати рівень води та відслідковувати пошкодження острова та будівель. Адже звіт Міжурядової групи експертів з питань змін клімату – невтішний. Експерти переконані, що рівень моря продовжуватиме підійматися.

Якщо глобальне потепління збавить темпи, до 2100 року місто може опуститися на близько 30 – 60 сантиметрів. Проте науковці схиляються до негативного сценарію: під час кожного припливу Венеція опинятиметься на 110 сантиметрів під водою. Це може спричинити серйозні руйнування.

Варто зауважити, що італійський уряд розробив заходи боротьби з короткочасними повенями, але вони не є розв'язанням довгострокової проблеми підвищення рівня моря.

Довідка. У листопаді 2019 року у Венеції зафіксували рекордні показники рівня води: вона піднялася на 187 сантиметрів над морем. Гірша ситуація була лише у 1966 році, коли цей показник сягнув 194 сантиметри.

Тож, якщо Венецію справді повністю затопить, Fondazione Cini матиме цифрову копію. За її допомогою місто теоретично зможуть відбудувати в іншому місці, наскільки б зараз це не здавалося неймовірним.