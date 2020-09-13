В ближайшем будущем Венеция может оказаться под водой. Команда итальянских ученых мечтает просканировать весь город, чтобы он остался существовать по крайней мере в цифровом виде.

За это взялись благотворительный фонд Factum Foundation, архив Венеции и Политехнический университет Лозанны, сообщает The Art Newspaper.

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Ученые применили сканер LiDAR. Это – система невидимых лазеров, которая сканирует местность и предметы поблизости. А затем с помощью отраженных лучей создает объемную модель окружающей среды. Таким образом начали оцифровывать остров Сан-Джорджио-Маджоре.



Фасад церкви Палладио на острове Сан-Джорджио-Маджоре / Fondazione Giorgio Cini

Теперь ученые мечтают просканировать всю Венецию, "чтобы она существовала вечно". Однако пока прогнозов относительно продолжительности этого процесса нет.

Справка. Венеция расположена на более 110 небольших островах в Венецианской лагуне Адриатического моря. Из-за увеличения количества воды и притока моря, город постепенно оседает и сыреет. По предположениям ученых, к 2040 году он станет непригодным для жизни.

Цифровая копия Венеции: для чего она

Такая инициатива позволит, в частности, контролировать уровень воды и отслеживать повреждения острова и зданий. Ведь отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата – неутешительный. Эксперты убеждены, что уровень моря будет продолжать подниматься.

Если глобальное потепление избавит темпы, к 2100 году город может опуститься на около 30 – 60 сантиметров. Однако ученые склоняются к негативному сценарию: во время каждого притока Венеция оказываться на 110 сантиметров под водой. Это может вызвать серьезные разрушения.

Стоит заметить, что местное правительство разработало меры борьбы с кратковременными паводками, но они не являются решением долгосрочной проблемы повышения уровня моря.

Справка. В ноябре 2019 года в Венеции зафиксировали рекордные показатели уровня воды: она поднялась на 187 сантиметров над морем. Хуже ситуация была только в 1966 году, когда этот показатель достиг 194 сантиметра.

Поэтому, если Венецию действительно полностью затопит, Fondazione Cini будут иметь цифровую копию. С ее помощью город теоретически смогут восстановить в другом месте, насколько бы сейчас это не казалось невероятным.