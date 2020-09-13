Венеция не исчезнет: создадут цифровую копию города на случай, если уйдет под воду
В ближайшем будущем Венеция может оказаться под водой. Команда итальянских ученых мечтает просканировать весь город, чтобы он остался существовать по крайней мере в цифровом виде.
За это взялись благотворительный фонд Factum Foundation, архив Венеции и Политехнический университет Лозанны, сообщает The Art Newspaper.
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Ученые применили сканер LiDAR. Это – система невидимых лазеров, которая сканирует местность и предметы поблизости. А затем с помощью отраженных лучей создает объемную модель окружающей среды. Таким образом начали оцифровывать остров Сан-Джорджио-Маджоре.
Фасад церкви Палладио на острове Сан-Джорджио-Маджоре / Fondazione Giorgio Cini
Теперь ученые мечтают просканировать всю Венецию, "чтобы она существовала вечно". Однако пока прогнозов относительно продолжительности этого процесса нет.
Цифровая копия Венеции: для чего она
Такая инициатива позволит, в частности, контролировать уровень воды и отслеживать повреждения острова и зданий. Ведь отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата – неутешительный. Эксперты убеждены, что уровень моря будет продолжать подниматься.
Если глобальное потепление избавит темпы, к 2100 году город может опуститься на около 30 – 60 сантиметров. Однако ученые склоняются к негативному сценарию: во время каждого притока Венеция оказываться на 110 сантиметров под водой. Это может вызвать серьезные разрушения.
Стоит заметить, что местное правительство разработало меры борьбы с кратковременными паводками, но они не являются решением долгосрочной проблемы повышения уровня моря.
Поэтому, если Венецию действительно полностью затопит, Fondazione Cini будут иметь цифровую копию. С ее помощью город теоретически смогут восстановить в другом месте, насколько бы сейчас это не казалось невероятным.