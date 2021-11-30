Станом на сьогодні в країні існує близько 250 000 пристроїв, встановлених у житлових та офісних будівлях. Очікується, що створення належних умов стимулюватиме людей купувати більш екологічний транспорт.

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Люди зможуть купувати нову нерухомість, вже готову до майбутнього з електромобілями,

– йдеться у повідомленні уряду.

Нагадаємо, Велика Британія планує припинити продаж автомобілів з ДВС до 2030 року. Раніше уряд заявляв, що готовий витратити 500 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 660 мільйонів доларів) на створення інфраструктури для електромобілів в країні.