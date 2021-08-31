В основі методу – стабілізація реакцій летючого хлору всередині пристрою. Незабаром рішення може стати основою для високопродуктивних акумуляторів, що живитимуть смартфони протягом тижня.

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Дослідження

В основі хлорної батареї лежить літій-тіонілхлорид, що вперше з'явилася ще в 1970-х роках. Такі батареї демонструють високу щільність енергії, але через високореактивний хлор є придатними лише для одноразового використання.

Зазвичай у батареї електрони переміщаються під час розрядки, а потім повертаються у свою первинну форму. Однак в цьому випадку хлорид натрію або хлорид літію перетворюється в хлор, який занадто схильний до реакцій, аби з великою ефективністю перетворюватися назад в хлорид.

Цього разу команда спробувала поліпшити характеристики цієї батареї. В ході експериментів вчені зафіксували стабілізацію хімічних реакцій – це дозволило батареї певною мірою перезаряджатися. Подальші дослідження привели команду до розробки нового електродного матеріалу з пористого вуглецю. Він діє як губка – вбирає нестійкі молекули хлору і безпечно зберігає їх, щоб знову перетворити в хлорид натрію.

Ми можемо розрядити акумулятор і перетворити хлор в NaCl – кухонну сіль – і повторити цей процес протягом багатьох циклів. Нині можна виконувати цикл до 200 разів, і є можливості для поліпшення,

– зауважив Гуаньчжоу Чжу.

Фахівці відзначають, що хороший літій-іонний акумулятор може витримувати 500 – 1 000 циклів.

Крім того, пристрій продемонстрував дуже високу щільність енергії – 1 200 мА/год на грам матеріалу електрода, що приблизно в 6 разів перевищує показник сучасних літій-іонних акумуляторів.

Застосування

Вчені вважають, що акумулятор зможуть застосовувати в слухових апаратах, пультах дистанційного керування або для живлення пристроїв, що вимагають нечастої підзарядки, до прикладу – супутники або віддалені датчики, які можна заряджати сонячною батареєю. Для використання в смартфонах і електромобілях вченим потрібно буде збільшити розмір батареї й розробити відповідну конструкцію, а також збільшити кількість разів для безпечного використання.