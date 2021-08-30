Рішення є важливим етапом на шляху до скорочення викидів вуглецю. Сьогодні світова спільнота прагне використовувати все більше і більше відновлюваних джерел енергії.

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Про пристрій

Автор розробки – інженер-підприємець Керем Девечі. Подорожуючи міською мережею Metrobüs він зрозумів, що вітер, який обдуває кришки клапана дверей аварійної евакуації, можна перетворювати на енергію. Свою ідею він реалізував вдома, розробивши перший прототип за фінансової підтримки друзів та родичів.

Вертикальна турбіна Enlil – результат співпраці Стамбульського технічного університету й технологічної компанії Devecitech. Пристрій використовує вітер, що утворюється від транспортних засобів, а також – поглинає сонячну енергію. Його можна встановлювати не лише на узбіччях доріг, а й на дахах будівель.

Крім того, генератори Enlil оснащені датчиками для відстеження температури, вологості, вуглецевого сліду та активності землетрусів.

Як працює турбіна Enlil: дивіться відео