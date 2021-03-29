Вчені зі США запропонували альтернативу пластику: розкладається за 3 місяців

Науковці з Єльського університету в американському штаті Коннектикут представили важливу розробку. Їм вдалося створити новий біорозкладаний матеріал як альтернативу пластику.

Новий біопластик має високу механічну міцність, стабільність при утриманні рідин, а також стійкість до ультрафіолетового випромінювання. При цьому, може повністю розкладатися за 3 місяці.

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Подробиці про розробку

Для своїх досліджень американські вчені використали тирсу, яка є типовим відходом на лісопильних заводах.

Вони зруйнували її пухку пористу структуру за допомогою біорозкладаного розчинника (DES).

В результаті вони отримали суспензійну суміш з високим вмістом твердих речовин та високою в'язкістю.

Результати експерименту

Аби перевірити вплив нового біопластику на навколишнє середовище його листи довелося закопати в ґрунт. Через 14 днів вони потріскалися, а через 90 – повністю розклалися.

Новий біопластик можна повторно перетворити в суспензію, для цього знадобиться механічне перемішування. Це також дозволяє знову використовувати DES.

Один з авторів дослідження, науковець Юань Яо, підкреслив, що раніше за розробку таких полімерів у пластику вже бралися чимало спеціалістів.

Проте механічні нитки недостатньо хороші, аби замінити пластик, який ми використовуємо, і який виробляється переважно з викопного палива,

– зауважив він.

"Натомість ми розробили простий виробничий процес, який дає можливість отримувати пластмасу на основі біомаси з дерева", – додав вчений.