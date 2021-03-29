Ученые из Йельского университета в американском штате Коннектикут представили важную разработку. Им удалось создать новый биоразлагаемый материал как альтернативу пластику.

Новый биопластик имеет высокую механическую прочность, стабильность при содержании жидкостей, а также устойчивость к ультрафиолетовому излучению. При этом, может полностью разлагаться за 3 месяца.

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Подробности о разработке

Для своих исследований американские ученые использовали опилки, которые являются типичным уходом на лесопильных заводах.

Они разрушили их рыхлую пористую структуру с помощью биоразлагаемого растворителя (DES).

В результате они получили суспензионную смесь с высоким содержанием твердых веществ и высокой вязкостью.

Результаты эксперимента

Чтобы проверить влияние нового биопластика на окружающую среду, его листы пришлось закопать в почву. Через 14 дней они потрескались, а через 90 – полностью разложились.

Интересно! Новый биопластик можно повторно превратить в суспензию, для этого понадобится механическое перемешивание. Это также позволяет снова использовать DES.

Один из авторов исследования, ученый Юань Яо, подчеркнул, что раньше разработку таких полимеров в пластике уже брались многие специалисты.

Однако механические нити недостаточно хороши, чтобы заменить пластик, который мы используем, и который производится преимущественно из ископаемого топлива,

– заметил он.

"Поэтому мы разработали простой производственный процесс, позволяющий получать пластмассу на основе биомассы из дерева", – добавил ученый.