Дослідники сподіваються, що інноваційний метод стане альтернативою традиційному виробництву кави, який передбачає великі екологічні витрати. Крім того, нові шляхи не залежатимуть від умов навколишнього середовища.
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Попит на каву збільшує екологічні ризики
- У всьому світі щорічно виробляють майже 10 мільярдів кілограмів кави і очікується, що попит на цей ароматний напій лише зростатиме.
- Щоб задовольнити його, виробникам потрібно створити більше місця для вирощування кавових рослин, а це передбачає масштабне вирубування лісів для того, щоб вони могли процвітати під прямими сонячними променями.
- Погіршує ситуацію й те, що кава дуже сприйнятлива до зміни клімату. Це означає, що у теплішому середовищі значна частина землі буде непридатною для її виробництва.
Вирощування кави у лабораторії
Команда вчених з дослідницького інституту VTT у Фінляндії, схоже, винайшла альтернативний спосіб виробництва кави, який може бути більш стійким. В його основі лежить ідея використання біотехнологій, а не традиційного землеробства.
Ці рішення мають менший водний слід і потребують менше транспорту через місцеве виробництво. Також немає сезонної залежності або потреби в пестицидах,
– пояснює керівник відділу біотехнології рослин у дослідницькому інституті VTT доктор Хайко Рішер.
Для вирощування лабораторної кави використовують клітини, зібрані зі справжніх рослин, наприклад, з листя.
Справжнє листя кавової рослини / Фото VTT
Спочатку культивування клітин проводять у певному поживному середовищі, а потім їх переносять у біореактор для виробництва біомаси.
Сушена біомаса кавових клітин / Фото VTT
Вирощену каву сушать, обсмажують, після чого її можна заварювати.
Смакові та ароматні властивості лабораторної кави схожі до звичайної / Фото VTT
Але перш ніж потрапити у чашки любителів кави по всьому світу, вирощеній кавовій масі потрібно пройти регуляторне схвалення відповідними органами на різних ринках. За словами Рішера, вони хочуть об'єднатися з промисловими партнерами, щоб розробити комерційний продукт. За найбільш оптимістичним сценарієм, це станеться не раніше, ніж за 4 роки.
Дивіться відео, як фінські вчені вирощують каву у лабораторії