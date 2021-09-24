Исследователи надеются, что инновационный метод станет альтернативой традиционному производству кофе, который предусматривает большие экологические издержки. Кроме того, новые пути не будут зависеть от условий окружающей среды.

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Спрос на кофе увеличивает экологические риски

Во всем мире ежегодно производят почти 10 миллиардов килограммов кофе и ожидается, что спрос на этот ароматный напиток будет только расти.

и ожидается, что спрос на этот ароматный напиток будет только расти. Чтобы удовлетворить его, производителям нужно создать больше места для выращивания кофейных растений, а это предполагает масштабную вырубку лесов для того, чтобы они могли процветать под прямыми солнечными лучами.

для того, чтобы они могли процветать под прямыми солнечными лучами. Усугубляет ситуацию и то, что кофе очень восприимчив к изменению климата. Это означает, что в теплой среде значительная часть земли непригодна для его производства.

Выращивание кофе в лаборатории

Команда ученых из исследовательского института VTT в Финляндии, похоже, изобрела альтернативный способ производства кофе, который может быть более устойчивым. В его основе лежит идея использования биотехнологий, а не традиционного земледелия.

Эти решения имеют меньший водный след и требуют меньше транспорта из-за местного производства. Также нет сезонной зависимости или потребности в пестицидах,

– объясняет руководитель отдела биотехнологии растений в исследовательском институте VTT доктор Хайко Ришер.

Для выращивания лабораторного кофе используют клетки, собранные из настоящих растений, например, из листьев.



Настоящие листья кофейного растения / Фото VTT

Сначала культивирование клеток проводят в определенной питательной среде, а затем их переносят в биореактор для производства биомассы.



Сушеная биомасса кофейных клеток / Фото VTT

Выращенный кофе сушат, обжаривают, после чего его можно заваривать.



Вкусовые и ароматические свойства лабораторного кофе похожи на обычный / Фото VTT

Но прежде чем попасть в чашки любителей кофе по всему миру, выращенной кофейной массе нужно пройти регуляторное одобрение соответствующими органами на различных рынках. По словам Ришера, они хотят объединиться с промышленными партнерами, чтобы разработать коммерческий продукт. По самому оптимистичному сценарию, это произойдет не раньше, чем за 4 года.

Смотрите видео, как финские ученые выращивают кофе в лаборатории