Вчені винайшли штучні м'язи: їх можна нарощувати за допомогою тренувань

Джерело:Futurism
У США дослідники розробили новий матеріал – штучні м'язи, які стають сильнішими завдяки тренуванням, так само як і біологічні м'язи. Це може стати початком нового покоління м'яких роботів, які здатні збільшувати власні можливості з плином часу. Штучні м'язи містять оксид цинку та суміш целюлози.
За словами вчених, ці штучні м'язи ростуть у 66 разів сильніше завдяки концептуально подібному механізму. Матеріали дослідження опубліковані в журналі Nature Materials.
Варте уваги Американці розробили їстівні голограми: як це вдалося
Нові штучні м'язи – це гель з вбудованими наноматеріалами, які з'єднуються між собою та утворюють нові міцні зв'язки, коли гель стискається або піддається механічному тиску. Це і робить гель більш жорстким і міцним.
Коли ми тренуємося, ми, безумовно, можемо нарощувати наші м'язи. Ми хочемо імітувати цей процес, щоб штучний м'яз міг збільшувати свою жорсткість,
– відзначив співавтор дослідження Чжао Ван.