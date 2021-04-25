Над цим досягненням група науковців працювала понад 10 років. Очолювала дослідження Памела Деніш, аспірантка Інституту інновацій харчування та охорони здоров’я Каліфорнійського університету в Девісі. Новий природний блакитний барвник може стати альтернативою синтетичному.

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Чому червонокачанна капуста

Червонокачанну капусту часто використовують для створення натуральних червоних і фіолетових харчових барвників, які називаються антоціанами. Цей овоч також містить сині антоціани, але у дуже малій кількості. Тож дослідники витратили багато часу, щоб виділити з капусти цю речовину.

Блакитні кольори справді досить рідкісні в природі. Багато з них справді червоні та фіолетові,

– пояснює Деніш.

Як науковці виділили блакитний фермент з капусти

Разом з професором університету Джастіном Зіґелем та двома іншими аспірантами Деніш знайшла фермент, який допоміг збільшити обсяг блакитних антоціанів, що виробляються червонокачанною капустою. Раптом кількість не стала проблемою і саме тоді почався прогрес.

Щоб випробувати цей блакитний колір, вони пофарбували морозиво, глазур для пончиків та сочевицю, покриту цукром.



Морозиво, виготовлене з використанням нового блакитного барвника / Фото ucdavis

Приємний блакитний відтінок протримався протягом 30 днів, що робить його життєздатним варіантом для харчової промисловості.

Правильний синій колір також важливий для змішування інших кольорів, наприклад, зеленого. Якщо синій неправильний, то він утворює каламутні коричневі кольори,

– пояснив професор Зіґель.

Заснували стартап

Синій фермент широко використовують у виробництві продуктів харчування, зокрема, й сиру. Тож Деніш і Зіґель вже заснували стартап-компанію, яка розробляє технологію комерційного застосування.

Але перш ніж потрапити до нашого столу, новий блакитний фарбник має бути схвалений відповідними інстанціями, які повинні підтвердити його стовідсоткову безпечність для споживання.



Блакитний сир / Фото freepik