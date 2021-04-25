Над этим достижением группа ученых работала более 10 лет. Возглавляла исследование Памела Дениш, аспирантка Института инноваций питания и охраны здоровья Калифорнийского университета в Дэвисе. Новый природный голубой краситель может стать альтернативой синтетическому.

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Почему краснокочанная капуста

Краснокочанную капусту часто используют для создания натуральных красных и фиолетовых пищевых красителей, называемых антоцианами. Этот овощ также содержит синие антоцианы, но в очень малом количестве. Поэтому исследователи потратили много времени, чтобы выделить из капусты это вещество.

Голубые цвета действительно довольно редки в природе. Многие из них действительно красные и фиолетовые,

– объясняет Дениш.

Как ученые выделили голубой фермент из капусты

Вместе с профессором Университета Джастином Зигелем и двумя другими аспирантами Дениш нашла фермент, который помог увеличить объем голубых антоцианов, вырабатываемых краснокочанной капустой. Вдруг количество не стало проблемой и именно тогда начался прогресс.

Чтобы испытать этот синий цвет, они покрасили мороженое, глазурь для пончиков и чечевицу, покрытую сахаром.



Мороженое, изготовленное с использованием нового голубого красителя / Фото ucdavis

Приятный голубой оттенок продержался в течение 30 дней, что делает его жизнеспособным вариантом для пищевой промышленности.

Правильный синий цвет также важен для смешивания других цветов, например, зеленого. Если синий неправильный, то он образует мутные коричневые цвета,

– пояснил профессор Зигель.

Основали стартап

Синий фермент широко используют в производстве продуктов питания, в том числе и сыра. Поэтому Дениш и Зигель уже основали стартап-компанию, которая разрабатывает технологию коммерческого применения.

Но прежде чем попасть к нашему столу, новый голубой краситель должен быть одобрен соответствующими инстанциями, которые должны подтвердить его стопроцентную безопасность для потребления.



Голубой сыр / Фото freepik